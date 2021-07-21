Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade запечатлела на теле память о ярких съемках шоу

Певица Michelle Andrade набила татуировку в честь тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне».

До недавнего времени тело Michelle Andrade - певицы и ведущей проекта «Орел&Решка. Земляне», который по субботам показывает Новый канал - украшали пять татуировок.

Но недавно их стало на две больше, а вдохновением стала работа в тревел-шоу.

Это было очень спонтанно! Думала, что уже никогда не буду набивать новые тату - в какой-то момент они перестали мне нравиться. Но когда мы прилетели в Латинскую Америку на съемки «Орла&Решки», я почувствовала какие-то хорошие перемены, - рассказала девушка. - И тут наша продюсер Оля Малашенко говорит: «Michelle, у нас будет выходной в Колумбии, я записала нас на тату. Пойдешь?» Я сразу же согласилась, хотя даже не знала, что хочу бить.

Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала

До последнего певица не знала, какими будут ее новые татуировки. Но идея родилась сама собой — теперь на запястье Michelle Andrade красуются сердечко и самолет. Они символизируют любовь к путешествиям и посвящены съемкам «Орла&Решки».

Мне было все равно, где мы сделаем тату, но нам очень повезло. Когда подошли к тату-салону, подумали: «Что это за трущобы?!» Издалека здание выглядело ужасно! - вспоминает ведущая тревел-шоу. - Но когда зашли внутрь, приятно удивились: студия выглядела шикарно, нам встретился очень хороший мастер, и я поняла, что мы попали в правильные руки.

Напомним,