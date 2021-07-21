Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade запечатлела на теле память о ярких съемках шоу

21 июля 2021 11:55 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade запечатлела на теле память о ярких съемках шоу
Певица Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала

Певица Michelle Andrade набила татуировку в честь тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне».

Читайте такжеПринц Гарри издаст "интимные" мемуары
До недавнего времени тело Michelle Andrade - певицы и ведущей проекта «Орел&Решка. Земляне», который по субботам показывает Новый канал - украшали пять татуировок. 

Но недавно их стало на две больше, а вдохновением стала работа в тревел-шоу.

Это было очень спонтанно! Думала, что уже никогда не буду набивать новые тату - в какой-то момент они перестали мне нравиться. Но когда мы прилетели в Латинскую Америку на съемки «Орла&Решки», я почувствовала какие-то хорошие перемены, - рассказала девушка. - И тут наша продюсер Оля Малашенко говорит: «Michelle, у нас будет выходной в Колумбии, я записала нас на тату. Пойдешь?» Я сразу же согласилась, хотя даже не знала, что хочу бить.

Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеФронтмен "СКАЙ" Олег Собчук рассказал о самом сложном велотуре: До сих пор болит пятая точка
До последнего певица не знала, какими будут ее новые татуировки. Но идея родилась сама собой — теперь на запястье Michelle Andrade красуются сердечко и самолет. Они символизируют любовь к путешествиям и посвящены съемкам «Орла&Решки».

Мне было все равно, где мы сделаем тату, но нам очень повезло. Когда подошли к тату-салону, подумали: «Что это за трущобы?!» Издалека здание выглядело ужасно! - вспоминает ведущая тревел-шоу. - Но когда зашли внутрь, приятно удивились: студия выглядела шикарно, нам встретился очень хороший мастер, и я поняла, что мы попали в правильные руки.

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Орел и Решка Новый Канал социальные сети новости Michelle Andrade Орел и Решка. Земляне

Материалы по теме

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем экстремальном отдыхе
Новости

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем экстремальном отдыхе
Короли мести: знаки Зодиака, которые не прощают обиды
Гороскопы

Короли мести: знаки Зодиака, которые не прощают обиды
Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм
Lifestyle

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм
Вареники с картошкой и грибами (рецепт)
Еда и рецепты

Вареники с картошкой и грибами (рецепт)

Популярное на сайте

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины

Почему у вас возникают отеки под глазами: ТОП-4 распространенные причины
Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых

Чтобы не ограбили квартиру: советы для тех, кто уезжает на отдых
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Получаем удовольствие: 3 новых способа усилить оргазм

Популярное видео

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)

Одруження наосліп-7: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)

Орел и Решка. Земляне: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK