Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade посадили на багажник и устроили экстремальный дрифт на безумной скорости

30 июня 2021 01:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade посадили на багажник и устроили экстремальный дрифт на безумной скорости
Орел и Решка. Земляне
пресс-служба Нового канала

Во время съемки тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» певице Michelle Andrade показали, чем на досуге увлекаются ливанцы.

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Жители Ливии очень любят скорость, поэтому в почете у них спорткары. Иногда кажется, что они вообще забили на правила дорожного движения – могут даже не держать руль во время поездки. Но ливанцы уверяют: они водят, как боги, и в аварии не попадают. С одним из таких гонщиков – владельцем спорткара Анджело – каталась певица Michelle Andrade во время съемок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

Скорость – наша страсть. Отец подарил мне спортивную тачку в 15 лет. Если у ливанцев есть деньги, они дарят детям на дни рождения машины, даже если у тех еще прав нет, – отметил парень.

Развлечения ливанцев также связаны со скоростью – они выезжают на гоночные треки и дрифтят (проходят повороты на максимальной скорости с заносами, – прим. ред.) от души.

Анджело привез меня на гоночный трек «Монте-Верде». Это святое место для ливанских мужчин. Только здесь они могут отвести душу и выжать из своих стальных коней максимальную скорость, – рассказала Michelle Andrade.

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Сначала девушку покатали в машине, но она даже не догадывалась, что самое страшное ждет ее впереди. Потому что после дрифта певицу посадили на багажник, сказали крепко держаться руками за спойлер и… продолжили дрифтить на безумной скорости!

Я очень боюсь скорости, когда водитель начал очень быстро ехать и дрифтовать – это было так дико! – рассказала ведущая тревел-шоу на Новом канале. – А я была еще в платьице, с кудряшками… Не знала, за что держаться, было очень страшно. Но я доверилась водителю – он был очень сосредоточен, все контролировал и знал, что делает. Повторять не рекомендую, но посмотреть можно.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым – в 10:00, сезон «Чудеса света» с Василисой Хвостовой и Антоном Зайцевым – в 11:00.

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