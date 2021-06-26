Орел и Решка. Земляне: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)

26 июня 2021 05:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
Орел и Решка. Земляне: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.06.2021)
пресс-служба

26 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 4 выпуск шоу Орел и Решка. Земляне смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 4 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Земляне: Новый сезон тревел-шоу, в котором ведущие ездят в гости к странным народов, общаются с местными жителями, узнают интересные подробности о противоположном поле и развенчивают популярные стереотипы. Действительно ли шотландцы — грубияны, а африканцы лечат болезни у шаманов, а не у врачей? Чего нельзя говорить итальянцу на первом свидании? Пока туристы осматривают популярные места, ведущие «Орла&Решки» Michelle Andrade и Кирилл Макашов покажут страны под совершенно новым углом. В субботу они отправятся в Дубай.

4 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите 26 июня в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и решка. Земляне смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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