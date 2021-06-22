Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade побывала в гостях у коренного дубайца, который живет со львом
22 июня 2021 13:50
Певица Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала
Певица Michelle Andrade подружилась с домашним львом.
Недавно с хозяином экзотического животного познакомилась Michelle Andrade - певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал. Азиз - коренной дубаец, льва Лео ему подарила королевская семья Дубая.
Лев ест 10 килограмм еды в день - куриные грудки, красное мясо, куриную печень. В месяц его содержание обходится в 11-12 тысяч долларов, - рассказал Азиз девушке.
Michelle Andrade на съемках / пресс-служба Нового канала
С дикими животными в Дубае все строго. За поход со львом в магазин могут впаять штраф больше 100 тысяч долларов и отправить кошатника на 6 месяцев в тюрьму, - рассказала ведущая тревел-шоу. - Так что Лео ездит только в гости к друзьям Азиза, у которых тоже львы.
Всегда, когда держишь дома льва, будешь получать шрамы - он же играет, - добавил Азиз.
Michelle Andrade на съемках / пресс-служба Нового канала
Напомним,