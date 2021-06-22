Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade побывала в гостях у коренного дубайца, который живет со львом

22 июня 2021 13:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade побывала в гостях у коренного дубайца, который живет со львом
Певица Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала

Певица Michelle Andrade подружилась с домашним львом.

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В Дубае хищные кошки в моде, настолько, что они живут в домах вместе с людьми, как домашние животные. Для нас это очень странная традиция, но для дубайцев держать дома львов - часть культуры предков, это здесь законно. 

Недавно с хозяином экзотического животного познакомилась Michelle Andrade - певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал. Азиз - коренной дубаец, льва Лео ему подарила королевская семья Дубая. 

Лев ест 10 килограмм еды в день - куриные грудки, красное мясо, куриную печень. В месяц его содержание обходится в 11-12 тысяч долларов, - рассказал Азиз девушке.

Michelle Andrade на съемках / пресс-служба Нового канала
Просто так завести дикое животное в Дубае нельзя. Сначала нужно получить государственное разрешение, обеспечить специальные условия - клетку и ветеринара.

С дикими животными в Дубае все строго. За поход со львом в магазин могут впаять штраф больше 100 тысяч долларов и отправить кошатника на 6 месяцев в тюрьму, - рассказала ведущая тревел-шоу. - Так что Лео ездит только в гости к друзьям Азиза, у которых тоже львы.

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Строгий режим и расходы на содержание и питание - это еще не все, к чему надо быть готовым, заводя у себя дома дикую кошку.

Всегда, когда держишь дома льва, будешь получать шрамы - он же играет, - добавил Азиз.

Michelle Andrade на съемках / пресс-служба Нового канала
Но перспектива оставить на теле памятный шрам не смутила Michelle Andrade. Она подружилась со львом и даже гладила хищника. 

Напомним,

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