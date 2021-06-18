Тина Кароль рассказала о чувствах к Дану Балану
Обсуждения отношений Тины Кароль и Дана Балана не утихают.
Из эфира в эфир звезды умиляли публику своими объятиями, а также ласковыми словами. Но все разрушилось после заявления продюсера шоу Владимира Завадюка о том, что роман между Тиной и Даном был выдуман.
На такой шаг организаторы проекта пошли ради поднятия рейтинга. Но вот комментарии Кароль и Балана удивили зрителей. Звезды кинулись отстаивать свои чувства.
Нам пришлось вместе отстоять наше имя, отстоять наших поклонников, отстоять наши чувства. И я рада, что вся ситуация разрулилась и все все поняли. Посмотрим, как судьба направит наши сердечные струны, - заявила в эфире радиостанции «Авторадио».
Напомним,