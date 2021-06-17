Звезду сериала "Пес" Никиту Панфилова во время съемок укусила овчарка

Во время съемок детектива «Пес» Никиту Панфилова, исполнителя главной роли, укусил Пес. Об этом инциденте актер рассказал журналистам ICTV.

Актер Никита Панфилов , который играет полицейского Макса Максимова в популярном детективе «Пес», впервые за шесть лет съемок буквально попал в зубы своего главного напарника – немецкой овчарки Мухтара.

Случилось это во время съемок шестого сезона в перерыве между дублями. Сам актер скорее удивился такому жесту Мухтара, поскольку за годы съемок Пес ни разу не кусал своего киношного хозяина.

Я стоял спиной к Мухтару и он, проходя мимо, прикусил меня за задницу. Просто так! Никто даже не понял, почему это произошло. Сколько работаем, собаки ко мне всегда относились как ко второму хозяину, и никогда не кусали. Сейчас не знаю, что с Мухой произошло. Может, чтобы я не расслаблялся, – смеется Никита.

Во время казуса актер не пострадал, ведь Мухтар лишь слегка прикусил его. Гораздо больше достается другому актеру ленты – Михаилу Жонину, который играет импульсивного капитана полиции Игоря Гнездилова. У него после съемок остаются не только ссадины от укусов, а даже шрамы от зубов.

Мухтар очень умный Пес, хотя и с инстинктами. Он от дубля к дублю начинает расходиться, и часто, когда играет вместе с Мишей в одной сцене, не выдерживает его выходок и бросается на него. У нас же как – Гнездилов то кричит громко, то руками размахивает, то еще что-то выдает, вот Мухтар и воспринимает его как угрозу, - рассказывает Никита.

По его словам, таких случаев может быть до десяти за съемки одного сезона.

Напомним, «Пес» – это детективный сериал телеканала ICTV про отважного полицейского Максима Максимова и его команду во главе с немецкой овчаркой по кличке Пес.

Сейчас ICTV закончил съемки шестого сезона. Премьера новых эпизодов готовится на осень 2021-го.

Напомним,