Звезду сериала "Пес" Никиту Панфилова во время съемок укусила овчарка

Эксклюзив 17 июня 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Звезду сериала
Актер Никита Панфилов
пресс-служба

Во время съемок детектива «Пес» Никиту Панфилова, исполнителя главной роли, укусил Пес. Об этом инциденте актер рассказал журналистам ICTV.

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Актер Никита Панфилов, который играет полицейского Макса Максимова в популярном детективе «Пес», впервые за шесть лет съемок буквально попал в зубы своего главного напарника – немецкой овчарки Мухтара. 

Случилось это во время съемок шестого сезона в перерыве между дублями. Сам актер скорее удивился такому жесту Мухтара, поскольку за годы съемок Пес ни разу не кусал своего киношного хозяина. 

Я стоял спиной к Мухтару и он, проходя мимо, прикусил меня за задницу. Просто так! Никто даже не понял, почему это произошло. Сколько работаем, собаки ко мне всегда относились как ко второму хозяину, и никогда не кусали. Сейчас не знаю, что с Мухой произошло. Может, чтобы я не расслаблялся, – смеется Никита.

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Во время казуса актер не пострадал, ведь Мухтар лишь слегка прикусил его. Гораздо больше достается другому актеру ленты – Михаилу Жонину, который играет импульсивного капитана полиции Игоря Гнездилова. У него после съемок остаются не только ссадины от укусов, а даже шрамы от зубов. 

Мухтар очень умный Пес, хотя и с инстинктами. Он от дубля к дублю начинает расходиться, и часто, когда играет вместе с Мишей в одной сцене, не выдерживает его выходок и бросается на него. У нас же как – Гнездилов то кричит громко, то руками размахивает, то еще что-то выдает, вот Мухтар и воспринимает его как угрозу, - рассказывает Никита.
По его словам, таких случаев может быть до десяти за съемки одного сезона.

Напомним, «Пес» – это детективный сериал телеканала ICTV про отважного полицейского Максима Максимова и его команду во главе с немецкой овчаркой по кличке Пес. 

Сейчас ICTV закончил съемки шестого сезона. Премьера новых эпизодов готовится на осень 2021-го. 

Напомним,

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