Никита Панфилов: Не желаю раскаиваться

Эксклюзив 2 апреля 2021 10:40 Александр Кива
Никита Панфилов: Не желаю раскаиваться
Актер Никита Панфилов
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Пока его «лысый из сериала «Пес» (ICTV) в стартовавшем новом сезоне ловит преступников, пререкается с собакой и безответно любит Лену, Никита Панфилов снимается в кино, воспитывает дочку и приручает… Белку

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Никита, сериала «Пес» очень успешный, и не в последнюю очередь благодаря именно вам. Но этого могло и не случиться, ведь вы хотели уйти из проекта…

Да, когда мы закончили работу над первым сезоном, уже было ясно, что у картины есть все шансы на успех. Возник вопрос о продолжении. Но в силу личных обстоятельств (были проблемы в семье) я не мог дальше в нем сниматься и вынужден был отказаться от роли. Однако вскоре все устроилось к лучшему, и вот в процессе уже седьмой сезон. (Улыбается.) 

Полную версию материала читайте в журнале «Теленеделя» №13 (в продаже с 31 марта) и 9 апреля на сайте tv.ua. Сохраните ссылку, чтобы не пропустить материал о любимом актере.

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