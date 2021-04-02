Никита Панфилов: Не желаю раскаиваться

Пока его «лысый из сериала «Пес» (ICTV) в стартовавшем новом сезоне ловит преступников, пререкается с собакой и безответно любит Лену, Никита Панфилов снимается в кино, воспитывает дочку и приручает… Белку

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Никита, сериала «Пес» очень успешный, и не в последнюю очередь благодаря именно вам. Но этого могло и не случиться, ведь вы хотели уйти из проекта…

Да, когда мы закончили работу над первым сезоном, уже было ясно, что у картины есть все шансы на успех. Возник вопрос о продолжении. Но в силу личных обстоятельств (были проблемы в семье) я не мог дальше в нем сниматься и вынужден был отказаться от роли. Однако вскоре все устроилось к лучшему, и вот в процессе уже седьмой сезон. (Улыбается.)

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