Кадир Догулу научит любить и готовить

Актер Кадир Догулу рассказал, когда и где начал новый этап в жизни.

Поближе к кухне

Кто-то помнит этого турецкого актера по роли мажора и плейбоя Али из сериала «Маленькие тайны», а кто-то – как хана Мехмеда Герая из «Великолепного века». Теперь увидеть Кадира Догулу можно в многосерийке «Научи меня любить» (1+1)

Его карьера развивалась не по тому сценарию, что у большинства турецких коллег. Многие из них появились в кино после конкурсов красоты, где, даже не получив призового места, могли привлечь внимание агентов по актерам. У Кадира Догулу не было такого волшебного шанса. Этот парень попал в кадр буквально с кухни…

Он вырос в многодетной семье: шестеро детей, мама – домохозяйка, отец – разнорабочий. Денег постоянно не хватало, поэтому подрабатывали все от мала до велика.

С девятилетнего возраста я уже старался облегчить жизнь родителям, а заодно и себе, – вспоминает актер. – Носил воду, был на подхвате у пекаря, мастера по ремонту обуви, помогал чинить велосипеды. Частенько ошивался в ресторане при отеле, где работал двоюродный брат. Иногда мне разрешали там помыть посуду, когда повзрослел – пробовал себя в роли официанта, а затем и бармена. Пока окончил школу, перебрал множество специальностей и стал мастером на все руки.

Полную версию материала читайте в журнале «Теленеделя» №12 (в продаже с 25 марта) и 4 апреля на сайте tv.ua. Сохраните ссылку, чтобы не пропустить материал о любимом актере.