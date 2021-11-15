Евгений Олейник: Если страшно – действуй!

Наше интервью с актером Евгением Олейником состоялось накануне премьеры сериала «Ангелы-2» на канале 2+2.

Хороший тандем

15 ноября на канале «2+2» состоится премьера второго сезона экшен-сериала « Ангелы-2 » о работе элитного спецотряда. Зрителей ждет не только еще больше опасных боевых заданий и запутанных дел, но и неожиданное возвращение на экраны убитого в первой части бойца, которого сыграл актер Евгений Олейник

Женя, вы ожидали, что сыграете во втором сезоне?

Мне говорили, что мой персонаж воскреснет, как Джон Сноу, в финале первого сезона, но я не особо верил. Ибо такой сюжетный ход не свойственен нашему кино. Но Денис таки «воскрес». (Улыбается.)

Кто ваш герой?

Денис для меня – восставший из ада. Человек со сломанной судьбой, который ищет справедливость. Свою личную. Для меня понятно и оправданно каждое действие моего персонажа, даже когда это все за гранью. Больше пока сказать не могу…

В первом сезоне было много экшен-сцен. В новых сериях зрителям ожидать боевых эпизодов?

Боевых сцен будет много. У нас отличная команда каскадеров, поэтому они всегда все объяснят, отрепетируют с актерами. Риски были минимальны. У меня не было сцен с дублерами – постановщик трюков Дима Рудый хорошо натренировал нас. Он отличный каскадер, и команда у него – огонь! Самый яркий момент – ножевой бой Дениса и командира «Ангелов». Долго репетировали.

От съемки какой сцены кайфонули?

С Екатериной Файн нужно было за один день сыграть страсть, переходящую в секс, любовь, переходящую в секс, и надрыв, когда слетаешь с катушек. Все за один съемочный. Мы до этого не работали вместе. И тут сразу такое. Эта сцена была как самой сложной, так и самой кайфовой.

Приходилось делать что-то впервые на этих съемках?

Каждые съемки – это впервые. Каждый съемочный день – это впервые. Если у актера не так, нужно задуматься о смене профессии. Но я был под контролем прекрасного режиссера – Тараса Рыбальченко, который снимал второй сезон. Мне понравился наш тандем.

Сила в искренности

В каких поступках для вас проявляется сила мужчины? И в чем сила женщины?

Сила и мужчины, и женщины в искренности. Мир наполнен ложью, манипуляциями, играми. Попробуйте жить так, как вы хотите, и идти своим путем. И тогда вы поймете, что для этого нужна колоссальная сила.

Как вы проявляете любовь? И есть ли у вас потребность постоянно завоевывать девушку?

Любовь невозможно спрятать. А то, что сияет как тысяча солнц, не нуждается в проявлении. Завоевывать девушку… Мне не нравится это утверждение. Девушка не трофей, не крепость. Любовь не война. Если мужчине нужно завоевывать девушку – значит, девушка его не любит. Любовь – это про взаимность и искренность.

Уход из бокса из-за травмы стал для вас переломным моментом?

Бокс – это не игрушки. Нельзя вечером собраться и побоксировать во дворе. Как с футболом, например. Это путь длиною в жизнь. Но Бог уготовил мне иную судьбу. Кто я, чтобы спорить с Богом? (Улыбается.)

Актерство – серьезное испытание для психики и физического здоровья. Как вы справляетесь с нагрузками?

Я люблю свою работу. Это главное, что помогает при нагрузках. А отдых стандартный: сон, спорт, эмоции.

Вы играете совершенно разных героев – драматических, мелодраматических, боевых, как в «Ангелах». А в каком амплуа вам комфортнее?

Я люблю исторические проекты. Костюмированные. Что-то с топором в руках или мечом. Но в этом жанре у меня пока немного опыта: сериал «Козаки. Абсолютно брехлива історія» и фильм «Северин Наливайко. Остання битва».

Большая авантюра

Вы пошли в театральный в 27 лет. Было страшно так кардинально изменить жизнь?

Поступать в 27 лет на актера – жутко страшно! 9 из 10 человек говорили мне, что уже поздно и ничего не выйдет. Но я понял, что хочу этого, а жизнь одна. Кто, если не мы? Когда, если не сейчас? Я выбрал для себя жизненную позицию: «Если страшно – действуй!». Стараюсь следовать этому завету.

Как на ваше решение отреагировали родители?

Родители были жутко недовольны. У меня еще два образования: электротехнический факультет и юридический. Мне родители когда-то сказали: «Получи нормальную профессию, а дальше делай, что хочешь!». Я получил, сложил дипломы в ящик и сделал то, что хочу.

Кем вы успели поработать до театрального?

Самое запоминающееся: мы с другом продавали тренинги для похудения. (Улыбается.)

Ваша карьера в кино началась в 2014 году. За эти семь лет вы сыграли в 60 проектах. Все чаще в вашей фильмографии – главные роли. С чем вы связываете такой стремительный подъем?

Скорее, с 2016-го. До этого я снялся в паре эпизодов, будучи проездом в Киеве. Я отчасти фанатик. Считаю, нужно фанатично идти к своей цели своим путем, и рано или поздно – все будет. Многие более талантливые, чем я, сдавались через год пребывания в Киеве. Им просто не хватило фанатизма. У меня же была наивная вера, что получится, и не было достаточно ума, чтобы понять, что шансы мизерны.

Как долго не могли получить первую роль?

Первую главную роль я получил в сериале «О чем не расскажет река». Спустя 2,5 года жизни в Киеве. Тогда мотивировало мое любимое «назло!». Никто не верит в меня, а я назло докажу, что я могу!

На площадке часто приходится рисковать. А в жизни вы любите экстрим? Какая ваша самая большая авантюра?

Если актеру на площадке нужно рисковать – значит, актер попал в плохое кино… В очень плохое. У меня такого не было. (Улыбается.) Самая большая авантюра – решил стать актером. А вообще, приключения всегда со мной. Но не обо всех расскажешь. Из детства – втайне от родителей пошел на бокс.

Переступить через страхи

Спорт для вас – это…?

Спорт – это незаменимая часть жизни мужчины. Мы созданы, чтобы воевать, охотиться и подвергаться физическим нагрузкам. Так было сотни тысяч лет. И наша генетика не понимает изменений, которые произошли за последние полвека… Это слишком маленький промежуток времени для эволюции. Поэтому если мы не тренируемся, не нагружаем себя, не выполняем предначертанное природой, организм начинает рассыпаться. Возможно, Бог как бы намекает, что если ты ни к чему не стремишься и не «воюешь» за это, то тебе пора из этого мира уйти… Я вообще считаю, что каждый мальчишка должен прозаниматься пару лет контактными единоборствами. Потом пусть занимается чем хочет. Но два года должен тренироваться, познавать внутреннюю силу.

Что вы посоветуете ребятам, которые хотят такую же идеальную форму, как у вас?

Выберите спорт и тренируйтесь минимум 3 раза в неделю. Нужно просто делать – и все.

Вы много пишете о работе, съемках. А как же отдых?

Отдых – это смена занятий. Вообще, люблю ходить в кино. Но сам. Днем, чтобы зал был пустой. В этом есть своя магия.

Когда вы в последний раз переступали через свои страхи?

Я каждый день переступаю через свои страхи. Или не переступаю. Я верю в череду маленьких шагов, которые приведут к нужной вершине. Но эти шаги нужно делать. Иногда получается, иногда нет. Это нормально.

Какой ваш следующий личный вызов?

Я боюсь водить машину. Вот в феврале пойду осваивать. Раньше не смогу – график съемок очень плотный.

Что сейчас делает вас счастливым?

Счастливым меня делает Жизнь и Любовь. Вообще, счастье у всех похожее. Я здесь не исключение.