Ирина Фролова: Нам удалось пережить семейный кризис

25 марта вышел свежий номер журнала "Теленеделя". На обложке — ведущая проекта "Місія: краса" Ирина Фролова.

Роль ведущей мейковер-шоу «Місія: краса» (канал «Украина») идеально подходит для Ирины Фроловой. Она – образец того, как должна выглядеть женщина и счастливая жена, которая знает, как построить гармоничные отношения

Год назад вы присоединились к команде канала «Украина», на котором работает ваш муж. Кто-то наверняка думает, что это он составил вам протекцию. Как на самом деле попали в проект «Місія: краса»?

Возможно, кто-то так и подумает. Пожалуйста! Но я пришла в реалити так же, как это обычно происходит на телевидении: через три этапа кастинга. Во втором, насколько мне известно, было 13 участниц. Сам процесс отбора занял несколько месяцев. А потом, когда мне сообщили, что приглашают пообщаться о деталях сотрудничества, поскольку на роль ведущей выбрали меня, прыгала по дому. Дети радовались вместе со мной, скакали и спрашивали, что вообще происходит. Я даже видео об этом сняла.

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