Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (22.11.2021 — 28.11.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Время, которое требует максимального сосредоточения и умения находить позитив во всем.
- Любовь. Обратите внимание на взаимоотношения с партнером: проводите с ним больше времени.
- Здоровье. Больше отдыхайте: неделя будет изматывающей как в физическом, так и в моральном плане.
- Финансы. Время пересмотреть свое отношение к финансам, вести учет и планировать бюджет.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Хаотичный период с эмоциональными всплесками. Держате себя в руках.
- Любовь. Грядут перемены в отношениях с партнером. Вам предстоит сделать важный выбор.
- Здоровье. Необходим отдых. Стоит задуматься об отпуске и планировать свой досуг с пользой для себя.
- Финансы. Избегайте конфликтов на работе. Они могут привести к неприятным последствиям.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Для Близнецов, которые занимаются творчеством, – достаточно ресурсный период, который раскроет их творческий потенциал.
- Любовь. Вы будете нуждаться в заботе и внимании близких.
- Здоровье. Следует уделить особое внимание рациону, употреблять в пищу больше фруктов овощей и не забывать о физической активности.
- Финансы. Предвидится много работы, за которую вы получите хорошее вознаграждение.
РАК (22.06–22.07)
- Любовь. Вы будете нуждаться в тепле и понимании, и ваш партнер сможет вам это дать.
- Здоровье. Направьте свои силы на физическую активность, которая принесет вам удовольствие.
- Финансы. Все стабильно, возможен небольшой доход в середине недели.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Главная задача – не заниматься транжирством. Это не приведет к добру.
- Любовь. Ваша энергия будет направлена на создание уюта и теплоты в отношениях с партнером. Искренность принесет свои плоды.
- Здоровье. Уделяйте больше времени отдыху – на неделе велика вероятность эмоционального выгорания.
- Финансы. У вас полно креативных идей и творческих планов. Грамотно подойдя к их реализации, вы можете обеспечить себе дополнительный источник заработка.
ДЕВА (24.08–23.09)
У вас будет много энергии и сил.
- Любовь. Проведите время с партнером, разнообразьте досуг, и ваши отношения станут теплее.
- Здоровье. Девы будут подвержены влиянию погоды.
- Финансы. Ваши усилия окупятся, если вы приложите к этому максимум усилий.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
- Любовь. Все внимание будет направлено в материальную сферу, что может вызвать холод и непонимание со стороны партнера.
- Здоровье. Из-за накопившегося стресса нужно больше отдыхать, хорошо высыпаться и правильно питаться.
- Финансы. Появится желание увеличить свой доход, на что потребуется время и новые знания.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Все внимание будет направлено на собственное развитие и карьеру.
- Любовь. Вам нужно больше времени на себя и удовлетворение своих потребностей, из-за чего с партнером могут возникнуть ссоры и разногласия.
- Здоровье. Будут наблюдаться приливы энергии и мотивации, что положительно отразится на общем состоянии.
- Финансы. Все стабильно. На работе будет спокойно, без происшествий и нервотрепки.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Сейчас важно общение с друзьями и близкими людьми. Их эмоциональное состояние во многом зависит от окружающих.
- Любовь. Вам нужно время, чтобы побыть вместе с партнером и разобраться в сложившейся ситуации.
- Здоровье. Стоит внимательней относиться к своему здоровью. Возможно эмоциональное и физическое истощение, упадок сил и вялость.
- Финансы. Финансовая сфера стабильна, без изменений.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Сейчас в приоритете – новые цели, которые должны привести к финансовому успеху.
- Любовь. Важно найти баланс между отношениями с партнером и общением с друзьями.
- Здоровье. Компенсируйте большие объемы работы полноценным отдыхом и прогулками на свежем воздухе.
- Финансы. Предстоит взять на себя ответственность за выполнение важной работы.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
- Любовь. Неделя будет полна забот. В суматохе будней важно уделить внимание любимому человеку.
- Здоровье. Следует быть начеку: велика вероятность получения травм.
- Финансы. Время ставить перед собой новые цели и стремиться к большему.
РЫБЫ (21.02–20.03)
На этой неделе избегайте импульсивности и нелогичности в словах и поступках.
- Любовь. Вы будете чувствовать поддержку от своей второй половинки. Велика вероятность встречи с хорошим человеком.
- Здоровье. Придерживайтесь правильного питания, берегите здоровье и силы.
- Финансы. Самое время задуматься о долгожданном отпуске и отдохнуть.