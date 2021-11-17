Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (22.11.2021 — 28.11.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Неделя предвещает быть насыщенной на события: необходимо проявить решительность в действиях и поступках. Она наполнена эмоциями, испытаниями и позитивными изменениями. Всем знакам нужно беречь здоровье и перейти в энергосберегающий режим.

Время, которое требует максимального сосредоточения и умения находить позитив во всем.

Любовь. Обратите внимание на взаимоотношения с партнером: проводите с ним больше времени.

Здоровье. Больше отдыхайте: неделя будет изматывающей как в физическом, так и в моральном плане.

Финансы. Время пересмотреть свое отношение к финансам, вести учет и планировать бюджет.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Хаотичный период с эмоциональными всплесками. Держате себя в руках.

Любовь. Грядут перемены в отношениях с партнером. Вам предстоит сделать важный выбор.

Здоровье. Необходим отдых. Стоит задуматься об отпуске и планировать свой досуг с пользой для себя.

Финансы. Избегайте конфликтов на работе. Они могут привести к неприятным последствиям.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Для Близнецов, которые занимаются творчеством, – достаточно ресурсный период, который раскроет их творческий потенциал.

Любовь. Вы будете нуждаться в заботе и внимании близких.

Здоровье. Следует уделить особое внимание рациону, употреблять в пищу больше фруктов овощей и не забывать о физической активности.

Финансы. Предвидится много работы, за которую вы получите хорошее вознаграждение.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Вы будете нуждаться в тепле и понимании, и ваш партнер сможет вам это дать.

Здоровье. Направьте свои силы на физическую активность, которая принесет вам удовольствие.

Финансы. Все стабильно, возможен небольшой доход в середине недели.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Энергичная и эмоциональная неделя. Контролируйте то, что говорите.

Главная задача – не заниматься транжирством. Это не приведет к добру.

Любовь. Ваша энергия будет направлена на создание уюта и теплоты в отношениях с партнером. Искренность принесет свои плоды.

Здоровье. Уделяйте больше времени отдыху – на неделе велика вероятность эмоционального выгорания.

Финансы. У вас полно креативных идей и творческих планов. Грамотно подойдя к их реализации, вы можете обеспечить себе дополнительный источник заработка.

ДЕВА (24.08–23.09)

У вас будет много энергии и сил.

Любовь. Проведите время с партнером, разнообразьте досуг, и ваши отношения станут теплее.

Здоровье. Девы будут подвержены влиянию погоды.

Финансы. Ваши усилия окупятся, если вы приложите к этому максимум усилий.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Все внимание будет направлено в материальную сферу, что может вызвать холод и непонимание со стороны партнера.

Здоровье. Из-за накопившегося стресса нужно больше отдыхать, хорошо высыпаться и правильно питаться.

Финансы. Появится желание увеличить свой доход, на что потребуется время и новые знания.

Сейчас планирование не принесет удовольствия, вы будете стремиться жить по свободному графику.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Все внимание будет направлено на собственное развитие и карьеру.

Любовь. Вам нужно больше времени на себя и удовлетворение своих потребностей, из-за чего с партнером могут возникнуть ссоры и разногласия.

Здоровье. Будут наблюдаться приливы энергии и мотивации, что положительно отразится на общем состоянии.

Финансы. Все стабильно. На работе будет спокойно, без происшествий и нервотрепки.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Сейчас важно общение с друзьями и близкими людьми. Их эмоциональное состояние во многом зависит от окружающих.

Любовь. Вам нужно время, чтобы побыть вместе с партнером и разобраться в сложившейся ситуации.

Здоровье. Стоит внимательней относиться к своему здоровью. Возможно эмоциональное и физическое истощение, упадок сил и вялость.

Финансы. Финансовая сфера стабильна, без изменений.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Сейчас в приоритете – новые цели, которые должны привести к финансовому успеху.

Любовь. Важно найти баланс между отношениями с партнером и общением с друзьями.

Здоровье. Компенсируйте большие объемы работы полноценным отдыхом и прогулками на свежем воздухе.

Финансы. Предстоит взять на себя ответственность за выполнение важной работы.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Любовь. Неделя будет полна забот. В суматохе будней важно уделить внимание любимому человеку.

Здоровье. Следует быть начеку: велика вероятность получения травм.

Финансы. Время ставить перед собой новые цели и стремиться к большему.

РЫБЫ (21.02–20.03)

На плечи Водолеям упадет множество проблем, связанных с делами дома и семьи.

На этой неделе избегайте импульсивности и нелогичности в словах и поступках.