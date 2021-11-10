Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (15.11.2021 — 21.11.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
Неделя будет достаточно напряженной как на работе, так и в личной жизни. Берегите силы и меньше реагируйте на негатив.
- Любовь. Возможны конфликты с партнером. Сглаживайте острые углы, уделив ему больше внимания.
- Здоровье. Высока вероятность сезонных простуд и ОРВИ. Стоит отнестись внимательно к недомоганиям.
- Финансы и карьера. Все стабильно: возможно заключение крупной сделки.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Удачная неделя для новых начинаний и завершения старых дел.
- Любовь. В отношениях будет все спокойно и гармонично, хорошее время для романтики.
- Здоровье. В этот период возможно обострение хронических заболеваний.
- Финансы и карьера. Лишние траты сейчас не нужны, лучше сэкономить и сделать крупную покупку немного позже.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Все силы на этой неделе будут направлены на карьеру и самореализацию.
- Любовь. Отношения с близким человеком зайдут в тупик. Потребуется много сил, чтобы исправить ситуацию.
- Здоровье. Остерегайтесь новых продуктов в рационе, они могут вызвать отравление.
- Финансы и карьера. В среду вероятны денежные поступления и незапланированный доход.
РАК (22.06–22.07)
На этой неделе звезды сулят хороший исход финансовых сделок и удачу в операциях с недвижимостью.
- Любовь. В любовных отношениях ожидается покой и уют. Лучше провести выходные в компании любимого человека.
- Здоровье. Вам следует избегать стрессов, они могут пошатнуть здоровье.
- Финансы и карьера. Пересмотрите деловые проекты и внесите в них коррективы.
ЛЕВ (23.07–23.08)
- Любовь. Для одиноких Львов хорошее время определиться с выбором партнера и начать серьезные отношения.
- Здоровье. Усталость будет сопровождать Львов всю неделю. Необходимо выделить время на полноценный отдых.
- Финансы и карьера. Проявив мудрость и дипломатичность, можно продвинуться по карьерной лестнице.
ДЕВА (24.08–23.09)
Девы будут полны новых идей и планов. Но не все из них стоит реализовывать в ближайшем будущем.
- Любовь. Стоит пересмотреть свое отношение к любимому человеку. Возможно, в них больше меркантильности, чем любви.
- Здоровье. Подкорректировать свое состояние можно с помощью рецептов народной медицины.
- Финансы и карьера. Неделя не обещает большой прибыли. Только ближе к пятнице могут быть небольшие финансовые поступления.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Неделя благоприятна для анализа ситуации и планирования как в финансовой сфере, так и в личных отношениях.
- Любовь. Весам необходима встряска и новые эмоции, которые им может подарить любимый человек.
- Здоровье. К концу недели возрастает вероятность инфекционных заболеваний.
- Финансы и карьера. Финансовый успех будет зависеть от вашей деловой активности на этой неделе.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Скорпионы будут находиться в оптимистическом настроении, которое поможет справиться с любыми задачами.
- Любовь. Сейчас любовные отношения очень нежные и романтичные. Сохраните это состояние как можно дольше.
- Здоровье. Посвятите день себе: посетите спа-салон или косметолога.
- Финансы и карьера. На этой неделе велик шанс получить предложение новой, высокооплачиваемой работы.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Идеальное время действовать в своих интересах и добиваться успеха в работе или творчестве.
- Любовь. Чтобы разрядить обстановку, отправьтесь вместе с любимым человеком в небольшое путешествие и проведите время вместе.
- Здоровье. Хорошо на здоровье скажутся прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность.
- Финансы и карьера. Наконец-то Стрельцы могут расслабиться и получать удовольствие от проделанной работы и финансового поощрения.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Козероги будут раздражены и обеспокоены. Важным будет умение концентрироваться на задаче и принимать взвешенные решения.
- Любовь. В этот период Козерогам остро будет не хватать любви и ласки со стороны партнера.
- Здоровье. Железное здоровье и чувство юмора поможет пережить все трудности этой недели.
- Финансы и карьера. Затруднительное материальное положение можно будет поправить, попросив помощи друзей.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Сложная неделя, которая потребует внимательности и холодного рассудка.
- Любовь. Ближе к концу недели могут возникнуть конфликты и проблемы в семье.
- Здоровье. Вам необходимо пополнить запасы энергии. Возможны мелкие бытовые травмы.
- Финансы и карьера. В финансовом плане у Водолеев все стабильно, ближе к выходным возможна крупная покупка.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Отличное время, чтобы сосредоточиться на карьере и работе. Рыб ждет успех в делах.
- Любовь. Повышенная нервозность и утомляемость может привести к ссорам с близкими людьми. Старайтесь не допустить этого.
- Здоровье. Для хорошего самочувствия Рыбам нужен будет свежий воздух. Постарайтесь больше гулять и получать позитивные эмоции.
- Финансы и карьера. У Рыб есть деньги, которые они могут потратить на что-нибудь приятное для себя любимого.
По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ / Автор-составитель – экстрасенс Макс Гордеев.