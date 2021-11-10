Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (15.11.2021 — 21.11.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Многие знаки зодиака на этой неделе будут сосредоточены на решении финансовых проблем. Благодаря настойчивости и энтузиазму им удастся добиться успеха и получить вознаграждение за свои труды. Что касается любви, то нужно будет работать над отношениями и постараться вывести их на новый уровень.

Неделя будет достаточно напряженной как на работе, так и в личной жизни. Берегите силы и меньше реагируйте на негатив.

Любовь. Возможны конфликты с партнером. Сглаживайте острые углы, уделив ему больше внимания.

Здоровье. Высока вероятность сезонных простуд и ОРВИ. Стоит отнестись внимательно к недомоганиям.

Финансы и карьера. Все стабильно: возможно заключение крупной сделки.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Удачная неделя для новых начинаний и завершения старых дел.

Любовь. В отношениях будет все спокойно и гармонично, хорошее время для романтики.

Здоровье. В этот период возможно обострение хронических заболеваний.

Финансы и карьера. Лишние траты сейчас не нужны, лучше сэкономить и сделать крупную покупку немного позже.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Все силы на этой неделе будут направлены на карьеру и самореализацию.

Любовь. Отношения с близким человеком зайдут в тупик. Потребуется много сил, чтобы исправить ситуацию.

Здоровье. Остерегайтесь новых продуктов в рационе, они могут вызвать отравление.

Финансы и карьера. В среду вероятны денежные поступления и незапланированный доход.

РАК (22.06–22.07)

На этой неделе звезды сулят хороший исход финансовых сделок и удачу в операциях с недвижимостью.

Любовь. В любовных отношениях ожидается покой и уют. Лучше провести выходные в компании любимого человека.

Здоровье. Вам следует избегать стрессов, они могут пошатнуть здоровье.

Финансы и карьера. Пересмотрите деловые проекты и внесите в них коррективы.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Любовь. Для одиноких Львов хорошее время определиться с выбором партнера и начать серьезные отношения.

Здоровье. Усталость будет сопровождать Львов всю неделю. Необходимо выделить время на полноценный отдых.

Финансы и карьера. Проявив мудрость и дипломатичность, можно продвинуться по карьерной лестнице.

ДЕВА (24.08–23.09)

Не стоит откладывать важные дела на потом, это чревато денежными проблемами.

Девы будут полны новых идей и планов. Но не все из них стоит реализовывать в ближайшем будущем.

Любовь. Стоит пересмотреть свое отношение к любимому человеку. Возможно, в них больше меркантильности, чем любви.

Здоровье. Подкорректировать свое состояние можно с помощью рецептов народной медицины.

Финансы и карьера. Неделя не обещает большой прибыли. Только ближе к пятнице могут быть небольшие финансовые поступления.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Неделя благоприятна для анализа ситуации и планирования как в финансовой сфере, так и в личных отношениях.

Любовь. Весам необходима встряска и новые эмоции, которые им может подарить любимый человек.

Здоровье. К концу недели возрастает вероятность инфекционных заболеваний.

Финансы и карьера. Финансовый успех будет зависеть от вашей деловой активности на этой неделе.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Скорпионы будут находиться в оптимистическом настроении, которое поможет справиться с любыми задачами.

Любовь. Сейчас любовные отношения очень нежные и романтичные. Сохраните это состояние как можно дольше.

Здоровье. Посвятите день себе: посетите спа-салон или косметолога.

Финансы и карьера. На этой неделе велик шанс получить предложение новой, высокооплачиваемой работы.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Идеальное время действовать в своих интересах и добиваться успеха в работе или творчестве.

Любовь. Чтобы разрядить обстановку, отправьтесь вместе с любимым человеком в небольшое путешествие и проведите время вместе.

Здоровье. Хорошо на здоровье скажутся прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность.

Финансы и карьера. Наконец-то Стрельцы могут расслабиться и получать удовольствие от проделанной работы и финансового поощрения.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Козероги будут раздражены и обеспокоены. Важным будет умение концентрироваться на задаче и принимать взвешенные решения.

Любовь. В этот период Козерогам остро будет не хватать любви и ласки со стороны партнера.

Здоровье. Железное здоровье и чувство юмора поможет пережить все трудности этой недели.

Финансы и карьера. Затруднительное материальное положение можно будет поправить, попросив помощи друзей.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Сложная неделя, которая потребует внимательности и холодного рассудка.

Любовь. Ближе к концу недели могут возникнуть конфликты и проблемы в семье.

Здоровье. Вам необходимо пополнить запасы энергии. Возможны мелкие бытовые травмы.

Финансы и карьера. В финансовом плане у Водолеев все стабильно, ближе к выходным возможна крупная покупка.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Отличное время, чтобы сосредоточиться на карьере и работе. Рыб ждет успех в делах.

Любовь. Повышенная нервозность и утомляемость может привести к ссорам с близкими людьми. Старайтесь не допустить этого.

Здоровье. Для хорошего самочувствия Рыбам нужен будет свежий воздух. Постарайтесь больше гулять и получать позитивные эмоции.

Финансы и карьера. У Рыб есть деньги, которые они могут потратить на что-нибудь приятное для себя любимого.

По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ / Автор-составитель – экстрасенс Макс Гордеев.