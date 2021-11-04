Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от эстрасенса Макса Гордеева
Правдивый астрологический прогноз на неделю (08.11.2021 — 14.11.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.
ОВЕН (21.03–20.04)
- Любовь. Вы будете больше сосредоточены на работе и карьерном росте, поэтому не сможете уделить достаточно времени любимому человеку.
- Здоровье. Будьте осторожны и аккуратны – довольно высокая вероятность получения травм.
- Финансы и карьера. Неделя начнется неприятно – всплывут старые задолженности, которые нужно будет погасить в ближайшее время.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Неделя будет удачной в эмоциональном плане: вы не столкнетесь с неприятными эксцессами – либо же будете воспринимать их спокойно с толикой иронии.
- Любовь: Произойдет много встреч и знакомств, одна из которых может стать судьбоносной.
- Здоровье. Лучше ограничить потребление жирной и жареной пищи, и добавить в свой рацион больше свежих овощей и фруктов.
- Финансы и карьера. В понедельник или вторник вы решите с начальством давно беспокоящие вас вопросы.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
Вы почувствуете, что выбрали верное направление для исполнения своей мечты. И ничто этому не помешает, ведь вам соблаговолит сама Вселенная!
- Любовь. Любимый человек всегда будет рядом, окружит заботой и нежностью, которая вам так нужна.
- Здоровье. Осторожными следует быть метеозависимым людям: вас могут беспокоить общая слабость, головокружение и частые головные боли.
- Финансы и карьера. Будьте осмотрительны – интриги недоброжелателей на работе могут помешать вашему успешному продвижению по карьерной лестнице.
РАК (22.06–22.07)
- Любовь. Ожидайте приятных перемен в личной жизни. Семейные люди смогут насладиться гармонией в отношениях.
- Здоровье. Будьте осторожны с физическими нагрузками: возможно повреждение опорно-двигательного аппарата.
- Финансы и карьера. Неделя благоприятно скажется на карьере. Без опасений предлагайте новые идеи начальству – они будут одобрены.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Не следует планировать что-то грандиозное наперед, планы могут резко измениться.
- Любовь. Одинокие люди встретят свою судьбу: для этого возьмите инициативу в свои руки.
- Здоровье. Стоит ограничить потребление соли и белковой пищи.
- Финансы и карьера. Не следует совершать необдуманные и спонтанные покупки, в выходные придется потратиться на глобальные и нужные вещи.
ДЕВА (24.08–23.09)
Девам стоит перестать сомневаться в собственных силах и сосредоточиться на работе.
- Любовь. Уделите своей второй половинке больше времени и внимания. Вечер субботы идеально подойдет для романтического ужина с партнером.
- Здоровье. Если у вас есть давно появившиеся симптомы, самое время обратиться к семейному врачу.
- Финансы и карьера. К вам может обратиться близкий друг или родственник с просьбой о финансовой помощи. Не отказывайте ему.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
- Любовь. Возможны конфликты со второй половинкой. Постарайтесь не поддаваться негативным эмоциям и не провоцируйте ссору.
- Здоровье. Дайте себе несколько дней полноценного отдыха – так вы избежите выгорания и сильного упадка сил.
- Финансы и карьера. Не отвергайте новые предложения по работе – они могут принести неплохой заработок и новые знакомства.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Вам нужно определиться в своих желаниях и двигаться в направлении их реализации.
- Любовь. Скорпионы добьются гармонии в отношениях. В выходные следует отдать предпочтение активному отдыху с возлюбленным.
- Здоровье. Займитесь укреплением организма.
- Финансы и карьера. В финансовом плане все останется стабильно, к концу недели может ожидаться приятный бонус за ваши труды.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Стрельцов ожидает достаточно напряженная обстановка: возникнут трудности, с которыми вы сможете справиться лишь к концу недели.
- Любовь. Могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Чтобы добиться компромисса, убавьте накал эмоций.
- Здоровье. К концу недели стоит расслабиться. Самым эффективным способом для этого станет массаж.
- Финансы и карьера. Не сотрудничайте с подозрительными и малознакомыми людьми – возможен обман со стороны мошенников.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
- Любовь. Берите инициативу в свои руки – самое время признаться объекту симпатии в своих чувствах!
- Здоровье. Стоит начать укрепление иммунной системы: добавьте в свой рацион больше свежих фруктов и овощей.
- Финансы и карьера. Откажитесь от кредитов и займа у знакомых – в дальнейшем они могут стать причиной множества проблем
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Проведите энергетическую чистку дома: избавьтесь от ненужных вещей и сделайте тщательную уборку.
- Любовь. На протяжении всей недели будет наблюдаться нестабильность, которая компенсируется положительными эмоциями в выходные.
- Здоровье. Будьте осторожны с огнем и паром – высока вероятность получения ожогов.
- Финансы и карьера. Возможны финансовые проблемы, которые будут казаться неразрешимыми, но к концу недели ситуация улучшится
РЫБЫ (21.02–20.03)
С осторожностью прислушивайтесь к советам других людей – среди них могут быть недоброжелатели и завистники.
- Любовь. Неделя будет насыщена эмоциями. Ближе к выходным любимый человек сделает приятный сюрприз.
- Здоровье. Обратитесь к семейному врачу, стоит проверить состояние сердечно-сосудистой системы.
- Финансы и карьера. Ожидайте дискуссий и споров на работе. Из-за нестабильного финансового положения не стоит покупать дорогостоящие вещи.
По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ / Автор-составитель – экстрасенс Макс Гордеев