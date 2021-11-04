Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от эстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 2021 года: прогноз от эстрасенса Макса Гордеева

Правдивый астрологический прогноз на неделю (08.11.2021 — 14.11.2021) для всех знаков Зодиака. Читайте гороскоп от экстрасенса Макса Гордеева на следующую неделю на tv.ua.

ОВЕН (21.03–20.04)

Любовь. Вы будете больше сосредоточены на работе и карьерном росте, поэтому не сможете уделить достаточно времени любимому человеку.

Здоровье. Будьте осторожны и аккуратны – довольно высокая вероятность получения травм.

Финансы и карьера. Неделя начнется неприятно – всплывут старые задолженности, которые нужно будет погасить в ближайшее время.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Удачная неделя. Ожидайте хорошие новости или действительно ценный совет от верного друга.

Неделя будет удачной в эмоциональном плане: вы не столкнетесь с неприятными эксцессами – либо же будете воспринимать их спокойно с толикой иронии.

Любовь: Произойдет много встреч и знакомств, одна из которых может стать судьбоносной.

Здоровье. Лучше ограничить потребление жирной и жареной пищи, и добавить в свой рацион больше свежих овощей и фруктов.

Финансы и карьера. В понедельник или вторник вы решите с начальством давно беспокоящие вас вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Вы почувствуете, что выбрали верное направление для исполнения своей мечты. И ничто этому не помешает, ведь вам соблаговолит сама Вселенная!

Любовь. Любимый человек всегда будет рядом, окружит заботой и нежностью, которая вам так нужна.

Здоровье. Осторожными следует быть метеозависимым людям: вас могут беспокоить общая слабость, головокружение и частые головные боли.

Финансы и карьера. Будьте осмотрительны – интриги недоброжелателей на работе могут помешать вашему успешному продвижению по карьерной лестнице.

РАК (22.06–22.07)

Любовь. Ожидайте приятных перемен в личной жизни. Семейные люди смогут насладиться гармонией в отношениях.

Здоровье. Будьте осторожны с физическими нагрузками: возможно повреждение опорно-двигательного аппарата.

Финансы и карьера. Неделя благоприятно скажется на карьере. Без опасений предлагайте новые идеи начальству – они будут одобрены.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Следует избегать конфликтных ситуаций и участия в различных интригах, они могут привести к непредсказуемым и неприятным последствиям.

Не следует планировать что-то грандиозное наперед, планы могут резко измениться.

Любовь. Одинокие люди встретят свою судьбу: для этого возьмите инициативу в свои руки.

Здоровье. Стоит ограничить потребление соли и белковой пищи.

Финансы и карьера. Не следует совершать необдуманные и спонтанные покупки, в выходные придется потратиться на глобальные и нужные вещи.

ДЕВА (24.08–23.09)

Девам стоит перестать сомневаться в собственных силах и сосредоточиться на работе.

Любовь. Уделите своей второй половинке больше времени и внимания. Вечер субботы идеально подойдет для романтического ужина с партнером.

Здоровье. Если у вас есть давно появившиеся симптомы, самое время обратиться к семейному врачу.

Финансы и карьера. К вам может обратиться близкий друг или родственник с просьбой о финансовой помощи. Не отказывайте ему.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Любовь. Возможны конфликты со второй половинкой. Постарайтесь не поддаваться негативным эмоциям и не провоцируйте ссору.

Здоровье. Дайте себе несколько дней полноценного отдыха – так вы избежите выгорания и сильного упадка сил.

Финансы и карьера. Не отвергайте новые предложения по работе – они могут принести неплохой заработок и новые знакомства.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Эта неделя принесет новые знакомства и ценный опыт. Вы получите от друзей несколько ценных советов, которые помогут в решении многих проблем.

Вам нужно определиться в своих желаниях и двигаться в направлении их реализации.

Любовь. Скорпионы добьются гармонии в отношениях. В выходные следует отдать предпочтение активному отдыху с возлюбленным.

Здоровье. Займитесь укреплением организма.

Финансы и карьера. В финансовом плане все останется стабильно, к концу недели может ожидаться приятный бонус за ваши труды.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Стрельцов ожидает достаточно напряженная обстановка: возникнут трудности, с которыми вы сможете справиться лишь к концу недели.

Любовь. Могут возникнуть разногласия с любимым человеком. Чтобы добиться компромисса, убавьте накал эмоций.

Здоровье. К концу недели стоит расслабиться. Самым эффективным способом для этого станет массаж.

Финансы и карьера. Не сотрудничайте с подозрительными и малознакомыми людьми – возможен обман со стороны мошенников.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Любовь. Берите инициативу в свои руки – самое время признаться объекту симпатии в своих чувствах!

Здоровье. Стоит начать укрепление иммунной системы: добавьте в свой рацион больше свежих фруктов и овощей.

Финансы и карьера. Откажитесь от кредитов и займа у знакомых – в дальнейшем они могут стать причиной множества проблем

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Ответственные и судьбоносные решения рекомендуется принимать в четверг, а выходные провести в кругу семьи на природе.

Проведите энергетическую чистку дома: избавьтесь от ненужных вещей и сделайте тщательную уборку.

Любовь. На протяжении всей недели будет наблюдаться нестабильность, которая компенсируется положительными эмоциями в выходные.

Здоровье. Будьте осторожны с огнем и паром – высока вероятность получения ожогов.

Финансы и карьера. Возможны финансовые проблемы, которые будут казаться неразрешимыми, но к концу недели ситуация улучшится

РЫБЫ (21.02–20.03)

С осторожностью прислушивайтесь к советам других людей – среди них могут быть недоброжелатели и завистники.

Любовь. Неделя будет насыщена эмоциями. Ближе к выходным любимый человек сделает приятный сюрприз.

Здоровье. Обратитесь к семейному врачу, стоит проверить состояние сердечно-сосудистой системы.

Финансы и карьера. Ожидайте дискуссий и споров на работе. Из-за нестабильного финансового положения не стоит покупать дорогостоящие вещи.

По материалам журнала ТЕЛЕНЕДЕЛЯ / Автор-составитель – экстрасенс Макс Гордеев