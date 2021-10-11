Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых будет сопровождать сказочная удача
Рассказываем о знаках Зодиака, которые, по мнению Павла Глобы, получат подарок судьбы в октябре.
В октябре для людей, рожденных под созвездием Тельца, ждут удачные дни. Фортуна будет с вами независимо от выбранного рода деятельности. Единственное, о чем просит Глоба, не идти на неоправданный риск, который касается денег.
Рак, звезды уже приготовили вам сюрприз, некие изменения к лучшему. Положение звезд способствует тому, что вы достигните быстрого и желаемого результата в деле, которое выберите.
Напомним,