Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых будет сопровождать сказочная удача

11 октября 2021 16:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых будет сопровождать сказочная удача
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых будет сопровождать сказочная удача
pixabay.com

Рассказываем о знаках Зодиака, которые, по мнению Павла Глобы, получат подарок судьбы в октябре.

В октябре для людей, рожденных под созвездием Тельца, ждут удачные дни. Фортуна будет с вами независимо от выбранного рода деятельности. Единственное, о чем просит Глоба, не идти на неоправданный риск, который касается денег.

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Если вы родились в знаке Близнецы, то в этом месяце можете показать себя с наилучшей стороны в деловых переговорах. В личной жизни все хорошо и спокойно, но если вам не хватает драйва, 

Рак, звезды уже приготовили вам сюрприз, некие изменения к лучшему. Положение звезд способствует тому, что вы достигните быстрого и желаемого результата в деле, которое выберите. 

Напомним, 

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