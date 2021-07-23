Павел Глоба гороскоп: кто разбогатеет под конец лета?

23 июля 2021 15:50 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба гороскоп: кто разбогатеет под конец лета?
Гороскоп Павла Глобы: в августе три знака Зодиака станут денежными магнитами
pixabay.com

Август принесет новые возможности для обогащения, не пропустите свой шанс улучшить материальное положение!

По словам Глобы, август будет удачным для всех знаков Зодиака, которые будут следовать своим принципам и не откажутся от подсказок интуиции.

Чтобы проекты удавались вам с легкостью и  приносили большие доходы, не бойтесь рисковать и действовать авантюрно.

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Настоящими денежными магнитами в последний летний месяц станут Львы, Тельцы и Водолеи. Используйте время с умом!

Тельцов ожидают перемены в карьере к лучшему, Львам следует вложить деньги в интересный и перспективный проект, а Водолеям Глоба советует подружиться с начальством, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. 

Контролируйте эмоции, не высказывайтесь излишне грубо, все это может помешать вам.

Напомним,

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