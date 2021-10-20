Мечты сбываются: Глоба назвал знаки Зодиака, которым улыбнется удача до конца октября

Октябрь, второй месяц осени, еще до своего завершения подарит знакам Зодиака небывалую удачу.

Рак, чтобы воспользоваться возможностью начать жить лучше, вы должны подумать о своих профессиональных амбициях и перспективах.

Возможно, вы находитесь на насиженном месте, однако не можете назвать себя удовлетворенным работой.

В таком случае не откладывайте поиск нового места на потом, сейчас лучшее время, чтобы действовать.

берите на работе инициативу в свои руки, не бойтесь вести переговоры или выступить с определенной идеей по улучшению организации рабочего процесса. Начальство заметит вас, оценит ваше стремление и, возможно, задумается о повышении.

Телец, до конца октября вы, скорее всего, получите благую весть о повышении оклада. Не исключен и перевод на более высокооплачиваемую должность. Начальство вас ценит, а в этом месяце предпримет конкретные шаги.

Напомним,