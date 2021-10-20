Мечты сбываются: Глоба назвал знаки Зодиака, которым улыбнется удача до конца октября

20 октября 2021 17:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Мечты сбываются: Глоба назвал знаки Зодиака, которым улыбнется удача до конца октября
Мечты сбываются: Глоба назвал знаки Зодиака, которым улыбнется удача до конца октября
pixabay.com

Октябрь, второй месяц осени, еще до своего завершения подарит знакам Зодиака небывалую удачу.

Рак, чтобы воспользоваться возможностью начать жить лучше, вы должны подумать о своих профессиональных амбициях и перспективах.

Возможно, вы находитесь на насиженном месте, однако не можете назвать себя удовлетворенным работой.

В таком случае не откладывайте поиск нового места на потом, сейчас лучшее время, чтобы действовать. 

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Близнецы, берите на работе инициативу в свои руки, не бойтесь вести переговоры или выступить с определенной идеей по улучшению организации рабочего процесса. Начальство заметит вас, оценит ваше стремление и, возможно, задумается о повышении.

Телец, до конца октября вы, скорее всего, получите благую весть о повышении оклада. Не исключен и перевод на более высокооплачиваемую должность. Начальство вас ценит, а в этом месяце предпримет конкретные шаги.

Напомним, 

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