Лунный гороскоп на 12 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
12 октября 2021 00:10
Лунный гороскоп на 12 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com
Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог..
Читайте такжеПавел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца неделиПериод лунного Козерога. Это время считается неподходящим для общения с надзорными органами или государственными структурами. В денежных вопросах следует быть осторожными, возможны задержки и убытки.
С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.
Напомним,