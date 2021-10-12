Лунный гороскоп на 12 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

12 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Лунный гороскоп на 12 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 12 октября 2021 года для всех знаков Зодиака
pixabay.com

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог..

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Период лунного Козерога. Это время считается неподходящим для общения с надзорными органами или государственными структурами. В денежных вопросах следует быть осторожными, возможны задержки и убытки. 

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений. 

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Наступил шестой лунный день, один из самых благоприятных. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. Общественная деятельность продвигается хорошо! 

Напомним, 

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