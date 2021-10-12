Лунный гороскоп на 12 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Лунный гороскоп на 12 октября 2021 года для всех знаков Зодиака

Спутник Земли проведет день в созвездии знака Зодиака Козерог..

Период лунного Козерога. Это время считается неподходящим для общения с надзорными органами или государственными структурами. В денежных вопросах следует быть осторожными, возможны задержки и убытки.

С другой стороны, решение вопросов с недвижимостью, а также всевозможные организаторские дела должны пройти без особых серьезных осложнений.

Наступил шестой лунный день, один из самых благоприятных. У многих людей в этот день проявляется дар предвидения, обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. Общественная деятельность продвигается хорошо!

Напомним,