Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели

7 июля 2021 15:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели
pixabay.com

До конца недели, 11 июля, сразу три знака Зодиака смогут продвинуться вверх и улучшить свое финансовое благосостояние!

Рак 

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Павел Глоба уверен, что на этой неделе вам будут удаваться любые дела.

Если хотите уменьшать расходы и увеличивать доходы, распоряжайтесь правильно и рационально временем, не забывайте слушать свою интуицию. Астролог призывает вас не торопиться и обдумывать каждый свой шаг.  Самый благоприятный день для Раков — 8 июля.

Весы

В целом неделя ожидается крайне благоприятная. Сложности, которые могут возникнуть 8 июля, желательно решать спокойно, применяя рациональный подход. Используйте возможности для продвижения по службе, успехе в бизнесе.

Цените то, что уже имеете. 

Самый лучший день для Весов — 10 июля.

Скорпион

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Начало недели для Скорпионов было не особенно благоприятным, но когда вы закончили разбираться с проблемами, то заметили некую новую возможность в своей жизни. Хватайтесь за нее и поскорее используйте.

Ваши сомнения безосновательны.

Напомним,

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