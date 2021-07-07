Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые улучшат свое материальное положение до конца недели
До конца недели, 11 июля, сразу три знака Зодиака смогут продвинуться вверх и улучшить свое финансовое благосостояние!
Рак
Если хотите уменьшать расходы и увеличивать доходы, распоряжайтесь правильно и рационально временем, не забывайте слушать свою интуицию. Астролог призывает вас не торопиться и обдумывать каждый свой шаг. Самый благоприятный день для Раков — 8 июля.
Весы
В целом неделя ожидается крайне благоприятная. Сложности, которые могут возникнуть 8 июля, желательно решать спокойно, применяя рациональный подход. Используйте возможности для продвижения по службе, успехе в бизнесе.
Цените то, что уже имеете.
Самый лучший день для Весов — 10 июля.
Скорпион
Ваши сомнения безосновательны.
Напомним,