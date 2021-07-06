Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится в августе

6 июля 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится в августе
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, жизнь которых круто изменится в августе
pixabay.com

Известный астролог Павел Глоба рассказал о знаках Зодиака, которые изменят свою жизнь в августе 2021 года.

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Близнецы, вы давно думаете о смене работы, в августе, скорее всего, сможете реализовать свое желание. Звезды сулят вам должность, на которой вы сможете зарабатывать достойно.

Рак, вам в августе скучать не придется. Как правило, вы не любитель рисковать, однако конкретно в этот период сможете испытать судьбу и стать счастливым обладателем достойного вознаграждения, которому обрадуетесь.

Скорпион, для вас тоже судьба приготовила сюрприз. 

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Астролог видит в августе возможность для Скорпионов круто изменить свою жизнь. Выбирать судьбу вы будете сами, главное, сделать правильный выбор, можете советоваться со своей совестью, но не с друзьями. 

Напомним, 

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