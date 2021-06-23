Выходные и праздники в июле 2021 года в Украине

Выходные и праздники в июле 2021 года в Украине

Рассказываем, какие праздники Украина отметит в июле 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.

Выходные в июле 2021 года

Второй месяц лета принесет многим украинцам долгожданные отпуска и путешествия к морю. Однако тем, кто остался работать в городе, придется довольствоваться стандартными выходными. Дополнительных дней отдыха в июне не предусмотрено.

В июле мы будем отмечать множество профессиональных и профильных праздников.

Например, День Военно-морских сил Украины, День бухгалтера или День работников торговли.

В 31-дневнем июле дополнительные выходные не предусмотрены, поэтому украинцы получают всего 9 дней отдыха и 22 рабочих дня.

Календарь праздников на июнь

1 июля - День архитектуры Украины

2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста

4 июля - День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота

5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов

6 июля - Всемирный день поцелуя

7 июля - День работника природно-заповедного дела



11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада12 июля - Всемирный день бортпроводника15 июля - День украинских миротворцев16 июля - День бухгалтера18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы20 июля - Международный день шахмат22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований25 июля - День зубного техника, День работников торговли26 июля - День парашютиста28 июля - Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси – Украины29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора

Напомним,

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