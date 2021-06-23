Выходные и праздники в июле 2021 года в Украине

23 июня 2021 00:30 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Выходные и праздники в июле 2021 года в Украине
Выходные и праздники в июле 2021 года в Украине
pixabay.com

Рассказываем, какие праздники Украина отметит в июле 2021 года и сколько нам полагается дополнительных выходных.

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Второй месяц лета принесет многим украинцам долгожданные отпуска и путешествия к морю. Однако тем, кто остался работать в городе, придется довольствоваться стандартными выходными. Дополнительных дней отдыха в июне не предусмотрено. 

Выходные в июле 2021 года

В июле мы будем отмечать множество профессиональных и профильных праздников.

Например, День Военно-морских сил Украины, День бухгалтера или День работников торговли.

В 31-дневнем июле дополнительные выходные не предусмотрены, поэтому украинцы получают всего 9 дней отдыха и 22 рабочих дня. 

Календарь праздников на июнь 

1 июля - День архитектуры Украины
2 июля - День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
4 июля - День Военно-морских сил Украины (День флота Украины), День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта Украины, День работников морского и речного флота
5 июля - День освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских террористов
6 июля - Всемирный день поцелуя
7 июля - День работника природно-заповедного дела

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11 июля - День рыбака, Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада
12 июля - Всемирный день бортпроводника
15 июля - День украинских миротворцев
16 июля - День бухгалтера
18 июля - День металлурга, Международный день Нельсона Манделы
20 июля - Международный день шахмат
22 июля - День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований
25 июля - День зубного техника, День работников торговли
26 июля - День парашютиста
28 июля - Международный день борьбы с гепатитами, День PR-специалиста, День крещения Киевской Руси – Украины
29 июля - День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины
30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, Международный день дружбы, День системного администратора

Напомним,

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