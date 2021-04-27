Как быстро и красиво покрасить яйца к Пасхе

27 апреля 2021 10:30 Алла Лысак
Как быстро и красиво покрасить яйца к Пасхе
ТОП-5 способов быстро покрасить яйца на Пасху
pixabay.com

Наряду с куличами, неотъемлемым атрибутом и символом православной Пасхи являются и крашанки.

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Принято считать, что красиво покрасить яйца могут только профессионалы, а в домашних условиях для этого потребуется много времени, сил и умений. Но на самом деле красиво покрасить яйца может каждый, мы раскроем вам беспроигрышные способы для начинающих.

Если однотонная покраска кажется вам слишком банальной, попробуем ее разнообразить.

Для украшения яиц можно использовать следующие материалы: 

  • Обычные блестки.

Нанесите их на кисточку и стряхните на яйца, когда те еще не полностью обсохнут.

  • Воск.

В этом случае покраска происходит в два этапа. На первом опустите яйца в краситель, потом нарисуйте воском абстрактные линии или фигуры. Опустите яйцо в другой краситель. Вы получите красивые узоры разных цветов.

  • Подсолнечное масло.

Для достижения мраморного эффекта добавьте в краситель немного подсолнечного масла. 

Наверное, вы не думали, что можно покрасить яйца тканью, но это возможно и даже легко. Туго обверните яйцо в шелковую ткань и сварите его с добавляем уксуса. Во время термической обработки рисунок на ткани полностью отпечатается на яйце.

  • Даже изолента нам может пригодиться.

Используйте небольшие ленты и красители разных цветов, чтобы сделать рисунок в несколько слоев.

Напомним,

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