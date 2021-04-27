Как быстро и красиво покрасить яйца к Пасхе
Наряду с куличами, неотъемлемым атрибутом и символом православной Пасхи являются и крашанки.
Если однотонная покраска кажется вам слишком банальной, попробуем ее разнообразить.
Для украшения яиц можно использовать следующие материалы:
- Обычные блестки.
Нанесите их на кисточку и стряхните на яйца, когда те еще не полностью обсохнут.
- Воск.
В этом случае покраска происходит в два этапа. На первом опустите яйца в краситель, потом нарисуйте воском абстрактные линии или фигуры. Опустите яйцо в другой краситель. Вы получите красивые узоры разных цветов.
- Подсолнечное масло.
Для достижения мраморного эффекта добавьте в краситель немного подсолнечного масла.
Наверное, вы не думали, что можно покрасить яйца тканью, но это возможно и даже легко. Туго обверните яйцо в шелковую ткань и сварите его с добавляем уксуса. Во время термической обработки рисунок на ткани полностью отпечатается на яйце.
- Даже изолента нам может пригодиться.
Используйте небольшие ленты и красители разных цветов, чтобы сделать рисунок в несколько слоев.
Напомним,