Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 25.04.2021)
25 апреля 2021 09:00
Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 25.04.2021)
пресс-служба
25 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Блюда для пасхального стола. Уже скоро украинцы будут отмечать один из самых главных религиозных праздников –Воскресение Господне, или попросту Пасху. В праздничных выпусках прошлых лет ведущие делились с телезрителями рецептами пасхальной выпечки разных стран, различных мясных блюд, которых все так ждут после поста. А в этот раз шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский составили меню из блюд, которые готовят на Пасху в разных уголках нашей страны. В меню этой программы – паска, шпондер и фаршированная рыба по рецепту Дромова (гефилте фиш).
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и 26 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.