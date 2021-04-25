Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 25.04.2021)

25 апреля 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 25.04.2021)
Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 25.04.2021)
пресс-служба

25 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Читайте такжеГотовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 16 выпуск от 24.04.2021
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Блюда для пасхального стола. Уже скоро украинцы будут отмечать один из самых главных религиозных праздников –Воскресение Господне, или попросту Пасху. В праздничных выпусках прошлых лет ведущие делились с телезрителями рецептами пасхальной выпечки разных стран, различных мясных блюд, которых все так ждут после поста. А в этот раз шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский составили меню из блюд, которые готовят на Пасху в разных уголках нашей страны. В меню этой программы – паска, шпондер и фаршированная рыба по рецепту Дромова (гефилте фиш).

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и 26 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Интер видео Пасха Готовим вместе телешоу еда и рецепты телешоу онлайн телешоу 2021 Пасха 2021

Материалы по теме

Чужие грехи: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 26.04.2021)
Сериалы

Чужие грехи: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 26.04.2021)
Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Праздники

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 12 выпуске от 24.04.2021
Новости

МастерШеф. Профессионалы-3: кто покинул шоу в 12 выпуске от 24.04.2021
ТОП-5 сериалов HBO в 2021 году
Сериалы

ТОП-5 сериалов HBO в 2021 году

Популярное на сайте

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.04.2021)
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK