Готовим вместе: Бюджетное меню (эфир от 11.04.2021)

11 апреля 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе: Бюджетное меню (эфир от 11.04.2021)
Готовим вместе: Бюджетное меню (эфир от 11.04.2021)
пресс-служба

11 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Бюджетное меню. В этой программе шеф-повар Андрей Дромов на практике продемонстрирует, что для разнообразного и вкусного питания не обязательно тратить много денег. Он подготовил полноценное меню на день для семьи из 4-х человек, которое обойдется не дороже 200 гривен! А как научиться экономить – расскажет ведущий Андрей Доманский. В меню этой программы: сэндвич «Монте-Кристо»; суп «Эзо чорбаси», или турецкий суп невесты; пшеничная лапша с куриным фаршем и грибами.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 11 апреля в 09:00 на Интере и 12 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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