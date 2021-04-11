Готовим вместе: Бюджетное меню (эфир от 11.04.2021)
11 апреля 2021 09:00
Готовим вместе: Бюджетное меню (эфир от 11.04.2021)
пресс-служба
11 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Бюджетное меню. В этой программе шеф-повар Андрей Дромов на практике продемонстрирует, что для разнообразного и вкусного питания не обязательно тратить много денег. Он подготовил полноценное меню на день для семьи из 4-х человек, которое обойдется не дороже 200 гривен! А как научиться экономить – расскажет ведущий Андрей Доманский. В меню этой программы: сэндвич «Монте-Кристо»; суп «Эзо чорбаси», или турецкий суп невесты; пшеничная лапша с куриным фаршем и грибами.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 11 апреля в 09:00 на Интере и 12 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.