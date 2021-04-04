Готовим вместе: Блюда из зелени (эфир от 04.04.2021)

4 апреля 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе: Блюда из зелени (эфир от 04.04.2021)
Готовим вместе: Блюда из зелени (эфир от 04.04.2021)
пресс-служба

4 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Блюда из зелени. Шеф-повар Андрей Дромов продемонстрирует на практике, что зелень может служить не только украшением или ароматным дополнением к блюду, но и быть его основным ингредиентом. А ведущий Андрей Доманский расскажет, чем полезна зелень и почему ее нужно чаще включать в свой рацион. В меню этой программы: кутабы с зеленью и творогом, зеленая шакшука и плов сябзи-говурма.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите 4 апреля в 09:00 на Интере и 5 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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