Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 03.04.2021

3 апреля 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 03.04.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 13 выпуск от 03.04.2021
пресс-служба

3 апреля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов снова порадует новыми рецептами блюд из трех категорий. Сначала он приготовит вегетарианское блюдо – кус-кус птитим с зелеными овощами и фундуком; затем мясное – дип-соус из говяжьего фарша, запеченный под шубой из трех видов сыра, с чипсами из тортильи; а на десерт – шоколадный тарт с апельсином, острым чили и морской солью. Также телезрителей ждет новый лайфхак от ведущего Андрея Доманского.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 3 апреля в 09:00 на Интере и 5 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.

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