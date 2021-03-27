Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 12 выпуск от 27.03.2021
27 марта 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 12 выпуск от 27.03.2021
пресс-служба
27 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: новые рецепты от шеф-повара Андрея Дромова помогут разнообразить меню людям с разными вкусовыми предпочтениями. Для вегетарианцев он приготовит котлетки из брокколи и кус-куса с соусом из орехов кешью; для любителей мяса – мясной рулет с соусом песто из грецких орехов, ветчиной и сыром; а для сладкоежек – кофейный крем-брюле. А ведущий Андрей Доманский в этом выпуске проведет эксперимент, для которого ему понадобятся вода, монетка и пипетка. Что задумал ведущий?
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и 29 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.