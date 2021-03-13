Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 10 выпуск от 13.03.2021

13 марта 2021 09:00 Юлия Туренко
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 10 выпуск от 13.03.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 10 выпуск от 13.03.2021
пресс-служба

13 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов продолжает делиться оригинальными рецептами блюд из трех разных категорий. Так, для вегетарианцев он приготовит легендарное блюдо в новом прочтении – «Велингтон» с грибной начинкой; для мясоедов – аппетитные утиные ножки, запеченные с апельсинами в винно-медовом соусе; а для сладкоежек – простой в приготовлении и яркий по вкусу кекс с сухофруктами. А ведущий Андрей Доманский поделится простым способом, как открыть кокос.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 13 марта в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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