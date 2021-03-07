Готовим вместе: Масленица (эфир от 07.03.2021)

7 марта 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Масленица (эфир от 07.03.2021)
Готовим вместе: Масленица (эфир от 07.03.2021)
пресс-служба

7 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Масленица. Масленицу в народе еще называют Мясницей. Ведь в эту неделю принято готовить много сытных блюд, в том числе – из мяса, которые нельзя будет употреблять в период поста. В этом выпуске шеф-повар Андрей Дромов поделится с телезрителями тремя рецептами оригинальных блюд, которые помогут вкусно провести Масленичную неделю. В меню этой программы: креп-сэндвичи с ветчиной, крем-сыром и грибами; вареники со свининой и говядиной; свиные ножки в томатном соусе.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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