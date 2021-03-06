Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 9 выпуск от 06.03.2021

6 марта 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 9 выпуск от 06.03.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 9 выпуск от 06.03.2021
пресс-служба

6 марта в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов начнет выпуск с приготовления полезного вегетарианского блюда – такос с запеченными овощами, фасолью и авокадо под соусом из кешью. Затем приготовит нежное филе рыбы в томатном соусе с семенами фенхеля и тимьяном. А на десерт зрителей ждет настоящий шедевр – груша, запеченная с шоколадом и орехами под ванильным соусом! А ведущий Андрей Доманский в этой программе поделится лайфхаком, как ускорить закипание воды.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите на Интере в 09:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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