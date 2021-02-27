Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 27.02.2021
27 февраля 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 8 выпуск от 27.02.2021
пресс-служба
27 февраля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов продолжает делиться рецептами блюд из трех категорий: вегетарианские, мясные и десерты. В новом выпуске он расскажет, как приготовить теплый салат из брокколи и шампиньонов; курицу с ананасом и кешью в пикантном ананасовом соусе и яблочные розочки в слоеном тесте. А ведущий Андрей Доманский поделится лайфхаком, как быстро нарезать слайсами сразу несколько шампиньонов.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.