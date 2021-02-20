Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 7 выпуск от 20.02.2021
20 февраля 2021 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 7 выпуск от 20.02.2021
пресс-служба
20 февраля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов продолжает делиться рецептами блюд из трех категорий. В новом выпуске он приготовит цветную капусту в соусе карри – для вегетарианцев; отваренные свиные ребра, запеченные в пряной глазури – для истинных мясоедов; нежнейший банановый пирог – для любителей сладкого. А ведущий Андрей Доманский поделится лайфхаком, как всего одним движением нарезать кружочками банан.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.