Готовим вместе: Бобовые (эфир от 14.02.2021)

14 февраля 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Бобовые (эфир от 14.02.2021)
Готовим вместе: Бобовые (эфир от 14.02.2021)
пресс-служба

14 февраля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Бобовые. Если верить ученым, то бобовые не только улучшают здоровье, но и продлевают жизнь. Что еще общего у долгожителей, помимо гастрономических предпочтений, расскажет ведущий Андрей Доманский. А шеф-повар Андрей Дромов поделится тремя рецептами оригинальных блюд из бобовых. В меню этой программы: пережаренные бобы; фриттата с нутом и зеленью; рагу из бобов.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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