Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 6 выпуск от 13.02.2021

13 февраля 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 6 выпуск от 13.02.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 6 выпуск от 13.02.2021
пресс-служба

13 февраля в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов делится рецептами блюд из трех разных категорий. В этот раз вегетарианцам он предложит батат, запеченный в меду с корицей на подушке из крем-сыра; мясоедам – говяжий антрекот, жаренный с грибами в бальзамическо-соевом соусе; а любителям сладкого – шоколадный пирог с фундуком, творогом и лимонной цедрой! А ведущий Андрей Доманский поделится лайфхаком, как быстро натереть апельсиновую цедру и при этом практически не испачкать терку.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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