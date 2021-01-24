Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 4 выпуск от 24.01.2021

24 января 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 4 выпуск от 24.01.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 4 выпуск от 23.01.2021
пресс-служба

24 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится тремя рецептами новых блюд – для вегетарианцев, любителей мяса и сладкоежек. Тем, кто не употребляет мясные продукты, шеф-повар предлагает приготовить питательное рагу из фасоли с овощами; для мясоедов – аппетитную сочную свинину на кости с пикантным цитрусовым соусом; а для любителей сладкого – воздушный бисквитный пирог c грушей и душистым кардамоном. Также телезрителей ждет очередной эксперимент от Андрея Доманского – с лимоном и свечой. Что задумал ведущий?

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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