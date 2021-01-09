Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 2 выпуск от 09.01.2021

9 января 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 2 выпуск от 09.01.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 2 выпуск от 09.01.2021
пресс-служба

9 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится рецептами блюд из трех категорий. В качестве вегетарианского блюда – фрикадельки из чечевицы в соусе карри; мясного – пельмени с курицей в сливочном соусе со шпинатом и беконом; а на десерт – цитрусовый пирог. А ведущий Андрей Доманский продемонстрирует телезрителям проявление некоторых законов физики в нашей жизни.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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