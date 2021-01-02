Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 02.01.2021

2 января 2021 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 02.01.2021
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 1 выпуск от 02.01.2021
пресс-служба

2 января в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: в новом сезоне телезрителей ждет еще больше рецептов, полезной информации и кулинарных лайфхаков от шеф-повара Андрея Дромова и ведущего Андрея Доманского. Прислушавшись к пожеланиям телезрителей проекта, ведущие решили отойти от привычной концепции меню выходного дня. В новых выпусках они будут делиться секретами приготовления вегетарианских, мясных и сладких блюд. В первой программе шеф-повар Андрей Дромов предложит три рецепта оригинальных блюд из каждой категории: поленты, запеченной в томатном соусе с грибами под сыром моцарелла, индейки с сальсой из ананаса и шарлотки с яблоками. А в это время Андрей Доманский проведет эксперимент и выяснит, есть ли железо в яблоках.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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