Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 42 выпуск от 26.12.2020

26 декабря 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 42 выпуск от 26.12.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 42 выпуск от 26.12.2020
пресс-служба

26 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает удивлять разнообразием блюд, которыми можно порадовать своих близких в выходные. В новом выпуске телезрители узнают секреты приготовления экспресс-завтрака – сэндвич-омлета с сыром и помидорами; куриного супа с галушками с зеленью и куркумой – на обед; эларджи с томатным салатом – на ужин. А ведущий Андрей Доманский расскажет о точках, массаж которых способствует похудению, а также проведет интересный эксперимент, для которого ему понадобятся полиэтиленовый пакет, карандаши и вода. Что задумал ведущий?

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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