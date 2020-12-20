Готовим вместе: Закуски для большой компании (эфир от 20.12.2020)

20 декабря 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Закуски для большой компании (эфир от 20.12.2020)
Готовим вместе: Закуски для большой компании (эфир от 20.12.2020)
пресс-служба

20 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – закуски для большой компании. Ведущие предложат три варианта закусок, которые идеально подойдут для любого торжества - будь это корпоративная или домашняя вечеринка. Все они легкие в приготовлении, но от того не менее вкусные и сытные. В меню этого выпуска: пшеничный багет с салатом из курицы и авокадо и гречневый багет с жареными овощами и голубым сыром; слоеные палочки с вялеными томатами и оливками с сырным соусом на пиве; слоеные палочки с вялеными томатами и оливками с сырным соусом на пиве.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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