Готовим вместе: Закуски для большой компании (эфир от 20.12.2020)
20 декабря 2020 09:00
Готовим вместе: Закуски для большой компании (эфир от 20.12.2020)
пресс-служба
20 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – закуски для большой компании. Ведущие предложат три варианта закусок, которые идеально подойдут для любого торжества - будь это корпоративная или домашняя вечеринка. Все они легкие в приготовлении, но от того не менее вкусные и сытные. В меню этого выпуска: пшеничный багет с салатом из курицы и авокадо и гречневый багет с жареными овощами и голубым сыром; слоеные палочки с вялеными томатами и оливками с сырным соусом на пиве; слоеные палочки с вялеными томатами и оливками с сырным соусом на пиве.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.