Готовим вместе: Блюда из кролика (эфир от 13.12.2020)
14 декабря 2020 19:10
Готовим вместе: Блюда из кролика (эфир от 13.12.2020)
пресс-служба
13 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – блюда из кролика. Ранее мясо кролика считалось настоящим деликатесом, доступным только аристократам. Сейчас же это вкусное, полезное и диетическое мясо более доступно, но почему-то не так популярно, как птица, свинина или говядина. Причина тому – незнание, что и как из него готовить. Ведущие «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский поделятся оригинальными рецептами, чтобы мясо кролика чаще появлялось на столах украинцев. В меню этой программы: жареные ножки кролика с запеченной брокколи; кролик, тушенный в светлом пиве; пирог с тушеным кроликом.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.