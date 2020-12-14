Готовим вместе: Блюда из кролика (эфир от 13.12.2020)

14 декабря 2020 19:10 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда из кролика (эфир от 13.12.2020)
Готовим вместе: Блюда из кролика (эфир от 13.12.2020)
пресс-служба

13 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – блюда из кролика. Ранее мясо кролика считалось настоящим деликатесом, доступным только аристократам. Сейчас же это вкусное, полезное и диетическое мясо более доступно, но почему-то не так популярно, как птица, свинина или говядина. Причина тому – незнание, что и как из него готовить. Ведущие «Готовим вместе» Андрей Дромов и Андрей Доманский поделятся оригинальными рецептами, чтобы мясо кролика чаще появлялось на столах украинцев. В меню этой программы: жареные ножки кролика с запеченной брокколи; кролик, тушенный в светлом пиве; пирог с тушеным кроликом.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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