Готовим вместе: Американская кухня (эфир от 06.12.2020)

6 декабря 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Американская кухня (эфир от 06.12.2020)
Готовим вместе: Американская кухня (эфир от 06.12.2020)
пресс-служба

6 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – Американская кухня. Телезрителей «Интера» ждет новое гастрономическое приключение. В этот раз шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский предложат рецепты трех блюд-эмигрантов, которые легко приготовить в домашних условиях. В меню этой программы: Cornbread, Chicken & Cheese Waffles, Pot roast. Расширяйте кулинарные горизонты вместе с проектом «Готовим вместе»!

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на канале Интер и 7 декабря онлайн на нашем сайте TV.UA.

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