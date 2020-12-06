Готовим вместе: Американская кухня (эфир от 06.12.2020)
6 декабря 2020 09:00
Готовим вместе: Американская кухня (эфир от 06.12.2020)
пресс-служба
6 декабря в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – Американская кухня. Телезрителей «Интера» ждет новое гастрономическое приключение. В этот раз шеф-повар Андрей Дромов и ведущий Андрей Доманский предложат рецепты трех блюд-эмигрантов, которые легко приготовить в домашних условиях. В меню этой программы: Cornbread, Chicken & Cheese Waffles, Pot roast. Расширяйте кулинарные горизонты вместе с проектом «Готовим вместе»!
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на канале Интер и 7 декабря онлайн на нашем сайте TV.UA.