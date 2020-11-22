Готовим вместе: Горячие сэндвичи (эфир от 22.11.2020)
22 ноября 2020 09:00
Готовим вместе: Горячие сэндвичи (эфир от 22.11.2020)
пресс-служба
22 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – горячие сэндвичи. Сэндвичи могут быть не только разнообразными по вкусу, но и иметь очень интересный, а порой и праздничный вид. Не верите? Тогда смотрите новый выпуск «Готовим вместе»! В меню этой программы: сэндвич из французских тостов с бужениной и ананасом; сэндвич в духовке со шпинатом, сыром и яйцом; французский луковый сэндвич.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.