Готовим вместе: Горячие сэндвичи (эфир от 22.11.2020)

22 ноября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Горячие сэндвичи (эфир от 22.11.2020)
Готовим вместе: Горячие сэндвичи (эфир от 22.11.2020)
пресс-служба

22 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – горячие сэндвичи. Сэндвичи могут быть не только разнообразными по вкусу, но и иметь очень интересный, а порой и праздничный вид. Не верите? Тогда смотрите новый выпуск «Готовим вместе»! В меню этой программы: сэндвич из французских тостов с бужениной и ананасом; сэндвич в духовке со шпинатом, сыром и яйцом; французский луковый сэндвич.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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