Готовим вместе: Острая Азия (эфир от 15.11.2020)

15 ноября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Острая Азия (эфир от 15.11.2020)
Готовим вместе: Острая Азия (эфир от 15.11.2020)
пресс-служба

15 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – острая Азия. В этой программе Андрей Дромов и Андрей Доманский предложат телезрителям распробовать на вкус азиатскую кухню и расскажут о трех ее направлениях. Начнется это жгучее гастрономическое путешествие у берегов Бенгалии, после зрители перенесутся в Китай, а закончится оно в Таиланде. В меню этого выпуска: сhotpoti или горох по-бенгальски; курица Kung Pao с рисом; тайская лапша Pad Thai со свининой.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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