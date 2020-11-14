Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 36 выпуск от 14.11.2020
14 ноября 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 36 выпуск от 14.11.2020
пресс-служба
14 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: несмотря на то, что дело близится к зиме, на кухне шеф-повара Андрея Дромова и ведущего Андрея Доманского, как всегда, тепло, по-домашнему уютно и вкусно. В этот раз в меню выходного дня: сырники с шоколадом по домашнему рецепту Андрея Дромова – на завтрак; тако-лазанья – на обед; цветная капуста, запеченная в тесте с апельсиновым соусом и рисом басмати, – на ужин. Кроме того, телезрителей ждет интересный геометрический эксперимент с плиткой шоколада от Андрея Доманского.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.