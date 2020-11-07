Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 35 выпуск от 07.11.2020
7 ноября 2020 09:00
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 35 выпуск от 07.11.2020
пресс-служба
7 ноября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов снова порадует телезрителей интересными рецептами для меню на день. Он расскажет, как приготовить хлеб-сэндвич с ветчиной и сыром – на завтрак; куриное филе, глазированное в бальзамическом соусе, – на обед; и оригинальный пирог-ромашку с начинкой из томатов и трех видов сыра – на ужин. А ведущий Андрей Доманский поделится лайфхаками, как раскатать тесто, если в доме нет скалки.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09.00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.