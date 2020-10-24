Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 33 выпуск от 24.10.2020
24 октября 2020 09:00
Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 33 выпуск от 24.10.2020
пресс-служба
24 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.
Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня
: как разнообразить домашнее меню и при этом не провести весь выходной день за плитой? Шеф-повар Андрей Дромов подобрал для телезрителей несколько рецептов блюд, которые можно легко приготовить дома. Так, например, на завтрак он предложит приготовить «быструю» пиццу на лаваше с ветчиной, маринованными грибами и соусом бешамель; на обед – рагу из свинины с нежнейшей полентой; на ужин – оригинальные картофельные гнезда с копченой курицей, грибами и сыром. А ведущий Андрей Доманский в этой программе продемонстрирует необычный эксперимент: как сделать так, чтобы падающая на пол чашка не разбилась.
Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.