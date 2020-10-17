Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 32 выпуск от 17.10.2020

17 октября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 32 выпуск от 17.10.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 32 выпуск от 17.10.2020
пресс-служба

17 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов не перестает заботиться о том, чтобы выходные телезрителей были вкусными. В его арсенале –множество оригинальных рецептов, которыми он с удовольствием делится.  В новом выпуске «Домашней кухни» шеф-повар предлагает приготовить  быстрый английский завтрак от британского шеф-повара Гордона Рамзи, картофельную запеканку с беконом и куриным филе под сырной корочкой – на обед, а также баклажаны с говяжьим фаршем, тушенные в томатном соке, – на ужин. А ведущему Андрею Доманскому в этой программе предстоит узнать тайну подброшенного ему анонимного письма…

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите 17.10.2020 в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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