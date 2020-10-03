Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 30 выпуск от 03.10.2020

3 октября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 30 выпуск от 03.10.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 30 выпуск от 03.10.2020
пресс-служба канала Интер

3 октября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: шеф-повар Андрей Дромов поделится новыми оригинальными рецептами для меню выходного дня. Вместе с телезрителями он приготовит мексиканский буррито с омлетом, копченой куриной грудкой, томатами и двумя видами сыра – на завтрак; бархатный крем-суп из брокколи и шпината – на обед; сочное куриное филе, фаршированное сыром и ветчиной, запеченное с овощами под соусом бешамель – на ужин. А еще, Андрей Дромов приготовил для своего коллеги Андрея Доманского сюрприз, только вот обрадуется ли ведущий необычному подарку?

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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