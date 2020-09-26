Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 29 выпуск от 26.09.2020

26 сентября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 29 выпуск от 26.09.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня: смотреть онлайн 29 выпуск от 26.09.2020
пресс-служба канала Интер

26 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: если вы еще не решили, чем порадовать свою семью в выходные, воспользуйтесь подсказками шеф-повара Андрея Дромова. В этой программе он научит зрителей готовить овсяный блин с ветчиной и крем-сыром с зеленью, который идеально подойдет для завтрака; гречневую кашу со свининой и грибами – на обед; а на ужин – курицу, тушенную с бананами, это блюдо еще известно под названием «Летающий Якоб». А пока шеф-повар будет готовить, ведущий Андрей Доманский продемонстрирует, как можно смастерить лава-лампу.

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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