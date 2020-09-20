Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 20.09.2020)
20 сентября 2020 09:00
Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 20.09.2020)
пресс-служба
20 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – осеннее меню. На дворе – осень, самая урожайная пора, которая славится изобилием полезных фруктов, овощей, зелени и грибов. Ведущие «Готовим вместе» подготовили для телезрителей три блюда из даров осени. В меню этого выпуска – суп из желтых томатов, фаршированный перец и пудинг из тыквы.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.