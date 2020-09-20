Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 20.09.2020)

20 сентября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 20.09.2020)
Готовим вместе: Осеннее меню (эфир от 20.09.2020)
пресс-служба

20 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – осеннее меню. На дворе – осень, самая урожайная пора, которая славится изобилием полезных фруктов, овощей, зелени и грибов. Ведущие «Готовим вместе» подготовили для телезрителей три блюда из даров осени. В меню этого выпуска – суп из желтых томатов, фаршированный перец и пудинг из тыквы.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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