Готовим вместе: Блюда из баклажанов (эфир от 13.09.2020)

13 сентября 2020 09:00 Юлия Крутиева
Готовим вместе: Блюда из баклажанов (эфир от 13.09.2020)
Готовим вместе: Блюда из баклажанов (эфир от 13.09.2020)
пресс-служба канала Интер

13 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

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Смотрите в новом выпуске программы Готовим вместе: тема выпуска – блюда из баклажанов. Баклажан – универсальный овощ, который можно варить, жарить, тушить, мариновать, готовить из него холодные и горячие закуски и даже шашлыки. Шеф-повар Андрей Дромов провел исследование и выяснил, что большинство людей все же предпочитает баклажаны в запеченном виде. Поэтому в этой программе поделится с телезрителями рецептами трех блюд из баклажанов, приготовленных в печи. В меню этого выпуска: салат из печеных баклажанов с перцем и гранатовым соусом; суп из печеных баклажанов; баклажаны, запеченные в остром томатном соусе с фаршем из говядины.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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