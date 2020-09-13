Готовим вместе: Блюда из баклажанов (эфир от 13.09.2020)
13 сентября 2020 09:00
Готовим вместе: Блюда из баклажанов (эфир от 13.09.2020)
пресс-служба канала Интер
13 сентября в 9:00 на телеканале Интер вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.
Готовим вместе: тема выпуска – блюда из баклажанов. Баклажан – универсальный овощ, который можно варить, жарить, тушить, мариновать, готовить из него холодные и горячие закуски и даже шашлыки. Шеф-повар Андрей Дромов провел исследование и выяснил, что большинство людей все же предпочитает баклажаны в запеченном виде. Поэтому в этой программе поделится с телезрителями рецептами трех блюд из баклажанов, приготовленных в печи. В меню этого выпуска: салат из печеных баклажанов с перцем и гранатовым соусом; суп из печеных баклажанов; баклажаны, запеченные в остром томатном соусе с фаршем из говядины.
Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите в 09:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.